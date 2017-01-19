ВР рекомендували прийняти законопроект про антидопінговий контроль у спорті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Комітет рекомендує парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про антидопінговий контроль у спорті, передає УНН з посиланням на прес-службу Верховної Ради.
Законопроектом (№4724) пропонується визначити правові та організаційні засади здійснення антидопінгового контролю в Україні, участі відповідних закладів, установ та організацій у профілактиці, запобіганні застосуванню та поширенню допінгу у спорті.
Поправками до законопроекту члени Комітету запропонували перейти до європейського принципу управління антидопінговою діяльністю, а саме – створити Наглядову раду антидопінгового контролю, яка має призначати керівників Національного антидопінгового центру та Національної антидопінгової лабораторії, визначати основні напрями антидопінгової діяльності, оскільки цього вимагає від України Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА).
Як повідомляв УНН, Міжнародна федерація легкої атлетики надіслала лист до Верховної Ради України, у якому попередила про можливі санкції проти української федерації в разі відсутності гарантій у реалізації національної програми допінгового контролю.