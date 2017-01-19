ВР рекомендовали принять законопроект о антидопинговом контроле в спорте

ukru
19:49 • 50478 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 110309 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 110559 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 108387 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 134491 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112938 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120232 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130174 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140272 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144584 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

12 марта, 12:15 • 34928 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 108048 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107880 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 55943 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 100237 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 50490 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 110311 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 100237 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107880 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 134492 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137036 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145231 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150156 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148661 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152052 просмотра
Актуальное
ВР рекомендовали принять законопроект о антидопинговом контроле в спорте

ВР рекомендовали принять законопроект о антидопинговом контроле в спорте

Киев • УНН

 • 12109 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Комитет рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о антидопинговом контроле в спорте, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Законопроектом (4724) предлагается определить правовые и организационные основы осуществления антидопингового контроля в Украине, участия соответствующих заведений, учреждений и организаций в профилактике, предупреждении применения и распространения допинга в спорте.

Поправками к законопроекту члены Комитета предложили перейти к европейскому принципу управления антидопинговой деятельностью, а именно - создать Наблюдательный совет антидопингового контроля, который должен назначать руководителей Национального антидопингового центра и Национальной антидопинговой лаборатории, определять основные направления антидопинговой деятельности, поскольку этого требует от Украины Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

Как сообщал УНН, Международная федерация легкой атлетики направила письмо в Верховную Раду Украины, в котором предупредила о возможных санкциях против украинской федерации в случае отсутствия гарантий в реализации национальной программы допингового контроля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спортполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы