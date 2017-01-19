ВР рекомендовали принять законопроект о антидопинговом контроле в спорте
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Комитет рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о антидопинговом контроле в спорте, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Законопроектом (4724) предлагается определить правовые и организационные основы осуществления антидопингового контроля в Украине, участия соответствующих заведений, учреждений и организаций в профилактике, предупреждении применения и распространения допинга в спорте.
Поправками к законопроекту члены Комитета предложили перейти к европейскому принципу управления антидопинговой деятельностью, а именно - создать Наблюдательный совет антидопингового контроля, который должен назначать руководителей Национального антидопингового центра и Национальной антидопинговой лаборатории, определять основные направления антидопинговой деятельности, поскольку этого требует от Украины Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).
Как сообщал УНН, Международная федерация легкой атлетики направила письмо в Верховную Раду Украины, в котором предупредила о возможных санкциях против украинской федерации в случае отсутствия гарантий в реализации национальной программы допингового контроля.