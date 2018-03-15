ВР провалила голосування за зміни до КПК
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада України не підтримала законопроект №7547 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства, яким скасовувались скандальні "правки Лозового", передає кореспондент УНН.
Голова парламенту поставив на голосування законопроект за основу за скороченою процедурою до другого читання, але він набрав 214 голосів.
Після цього спікер ще кілька разів ставив на голосування питання про повернення цього законопроекту, але голосів так і не було.
Потім Парубій оголосив, що законопроект №7547 відхилено.
Раніше заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що зміни до Кримінального процесуального кодексу, які були внесені з голосу народного депутата Андрія Лозового, з 15 березня спричинять колапс у правоохоронній системі.