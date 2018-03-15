ВР провалила голосование за изменения в УПК

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47472 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада Украины не поддержала законопроект №7547 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию уголовного судопроизводства, которым отменялись скандальные "поправки Лозового", передает корреспондент УНН.

Председатель парламента поставил на голосование законопроект за основу при сокращенной процедуре ко второму чтению, но он набрал 214 голосов.

После этого спикер еще несколько раз ставил на голосование вопрос о возвращении этого законопроекта, но голосов так и не было.

Затем Парубий объявил, что законопроект №7547 отклонен.

Ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые были внесены с голоса народного депутата Андрея Лозового, с 15 марта повлекут коллапс в правоохранительной системе.

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