ВР пропонують ухвалити законопроект про заборону випускати під заставу чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. До Верховної Ради України внесли законопроект, який зборонятиме відпускати під заставу посадовців, що погоріли на хабарі в особливо великому розмірі. Про це повідомив народний депутат від БПП Ігор Артюшенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ми з колегами від БПП терміново вирішили подати до Верховної Ради законопроект, який забороняє відпускати під заставу посадовців, які погоріли на хабарі в особливо великому розмірі”, — написав нардеп.
Він запевнив, що це не суперечить міжнародній практиці і рішенням Європейського суду з прав людини.
І.Артюшенко зазначив, що наполягатиме на терміновому внесенні законопроекту в зал.
Як повідомляв УНН, МВС і ГПУ прозвітували про “найбільшу антикорупційну операцію”: 454 обшуки у 15 областях.
Зокрема, Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що за участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем затримано 23 екс-керівників Мінздоху часів Клименка; судом арештовано з правом застави — 11 підозрюваних; запобіжний захід (застава) обрано — 7 підозрюваним; запобіжний захід (особисте зобов’язання) обрано — 4 підозрюваним.
За його словами, загальна сума визначених судом застав підозрюваним складає — 326,128 млн грн.