ВР предлагают принять законопроект о запрете выпускать под залог чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Верховную Раду Украины внесли законопроект, который зборонятиме отпускать под залог должностных лиц, погорели на взятке в особо крупном размере. Об этом сообщил народный депутат от БПП Игорь Артюшенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы с коллегами от БПП срочно решили подать в Верховную Раду законопроект, который запрещает отпускать под залог должностных лиц, которые погорели на взятке в особо крупном размере", - написал нардеп.
Он заверил, что это не противоречит международной практике и решением Европейского суда по правам человека.
И.Артюшенко отметил, что будет настаивать на срочном внесении законопроекта в зал.
Как сообщал УНН, МВД и ГПУ отчитались о "величайшей антикоррупционную операцию" 454 обыски в 15 областях.
В частности, Главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что за участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением задержан 23 экс-руководителей Минздоху времен Клименко; судом арестованы с правом залога - 11 подозреваемых; мера пресечения (залог) избран - 7 подозреваемым; мера пресечения (личное обязательство) избран - 4 подозреваемым.
По его словам, общая сумма определенных судом застал подозреваемым составляет - 326 128 000 грн.