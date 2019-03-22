ВР продовжила розгляд закону про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Верховна Рада України продовжила розгляд законопроекту про мову. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
“Ми переходимо до розгляду проекту закону про забезпечення функціонування української мови як державної № 5670-Д”, — зазначив голова ВРУ.
Нагадаємо, на вчорашньому засіданні парламентарі розглянули 393 поправки до законопроекту. Таким чином, депутатам залишилось розглянути ще 782 поправки.
Варто зазначити, що минулого тижня у парламенті запропонували розглянути всі поправки до мовного закону без перерви протягом двох діб – починаючи з ранку вівторка, 19 березня, і закінчуючи фінальним голосуванням у четвер, щоб не залишати цей закон на період після виборів.
Як повідомляв УНН, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що деякі народні депутати навмисно затягують процес розгляду поправок до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної.