ВР призначила Оксану Жолнович очільницею Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Верховна Рада призначила Оксану Жолнович новим міністром соціальної політики. Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує УНН.
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"Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України. Будемо сподіватись на якісну роботу. Соціальна сфера, особливо в умовах війни, одна з найприорітетніших", – написав Гончаренко.
Додамо
З 2019 по 2021 рік Жолнович була радницею міністра соціальної політики у сфері захисту осіб з інвалідністю.
З 2020 року працювала керівницею департаменту соціальної політики і охорони здоров’я Офісу президента.
У липні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики.
Нагадаємо
18 липня Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України.