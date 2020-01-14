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ВР схвалила зміни Зеленського до Конституції щодо скасування адвокатської монополії

ВР схвалила зміни Зеленського до Конституції щодо скасування адвокатської монополії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Верховна Рада України попередньо схвалила запропонований та визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний, законопроект про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії, схваливши проект Постанови зареєстрований за №1013/П1. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Законопроект №1013/П1 про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокацької монополії має на меті забезпечення права кожного на отримання професійної правничої допомоги через скасування адвокатської монополії на надання такої допомоги.

Законопроект скасовує винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.

Тобто законопроект виключає з Конституції частину про те, що виключно адвокат може здійснювати представництво іншої особи в суді. За адвокатом залишається виключне право здійснювати захист особи від кримінального провадження.

На думку ініціатора законопроекту, його ухвалення сприятиме оптимізації механізму отримання професійної правничої допомоги.

"Конституційний суд України у своєму висновку сказав, що законопроект повністю відповідає цим нормам конституції, а отже жодних перепон для розгляду цього законопроекту у ВРУ не існує", - сказав під час обговорення законопроекту у сесійній залі представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський.

За його словами, з Конституції України вилучається положення, за яким виключно прокурор і адвокат мали здійснювати з 1 січня 2020 року представництво інтересів органів державної влади і органів місцевого самоврядування в суді.

Нагадаємо, постійний представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря, коментуючи вплив скасування адвокатської монополії на забезпечення малозабезпечених верств населення безкоштовними адвокатськими послугами, зазначила, що держава має створювати умови для рівного доступу громадян до професійної правничої допомоги.

Як повідомлялося в УНН раніше, Верховна Рада України відповідно до постанови Верховної Ради України "Про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) і про його направлення до Конституційного Суду України" від 3 вересня 2019 року №28–ІХ звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням надати висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (реєстр. № 1013) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

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