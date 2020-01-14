ВР приняла изменения Зеленского в Конституцию об отмене адвокатской монополии

Законопроект №1013/П1 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии имеет целью обеспечения права каждого на получение профессиональной юридической помощи из-за отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи.

Законопроект отменяет исключения относительно представительства в суде по трудовым спорам, спорам о защите социальных прав, в отношении выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена.

То есть законопроект исключает из Конституции часть о том, что исключительно адвокат может осуществлять представительство другого лица в суде. По адвокатом остается исключительное право осуществлять защиту лица от уголовного производства.

По мнению инициатора законопроекта, его принятие будет способствовать оптимизации механизма получения профессиональной юридической помощи.

"Конституционный суд Украины в своем заключении сказал, что законопроект полностью соответствует этим нормам конституции, а значит никаких препятствий для рассмотрения этого законопроекта в ВРУ не существует", - сказал во время обсуждения законопроекта в сессионном зале представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

По его словам, из Конституции Украины изымается положение, согласно которому исключительно прокурор и адвокат должны были осуществлять с 1 января 2020 года представительство интересов органов государственной власти и органов местного самоуправления в суде.

Напомним, постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, комментируя влияние отмены адвокатской монополии на обеспечение малоимущих слоев населения бесплатными адвокатскими услугами, отметила, что государство должно создавать условия для равного доступа граждан к профессиональной юридической помощи.

Как сообщалось в УНН, Верховная Рада Украины в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины "О включении в повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) и о его направлении в Конституционный Суд Украина "от 3 сентября 2019 года №28-их обратилась в Конституционный Суд Украины с ходатайством дать заключение о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адво АТСК монополии) (рег. №1013) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.