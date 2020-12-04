ВР підтримала зміни до бюджету для виділення 8 тис. грн ФОПам і підтримки бізнесу

Також нардепи проголосували за негайне підписання спікером парламенту цього законопроекту. Таке рішення підтримав 301 нардеп.

“Ми пропонуємо розширити перелік видатків, на які можна направляти кошти з відповідного фонду: перше – на надання одноразової матеріальної допомоги фізичним особам - підприємцям та найманим працівникам, які можуть втратити доходи у разі посилення обмежень для сфери діяльності. Мова йде про одноразову матеріальну допомогу 8 тис. грн, прогнозований обсяг коштів, необхідний для реалізації цієї програми – близько 10 млрд грн. Друге – кошти з фонду боротьби з коронавірусом і його наслідками зможуть спрямовуватись на надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників”, - сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, представляючи законопроект.

З його слів, прогнозований обсяг коштів, необхідний для реалізації цієї програми – близько 2 млрд грн.

Прем’єр зазначив, що ще одним напрямком, на який пропонується направити кошти з фонду – це надання одноразової компенсації в сумі сплаченого єдиного внеску юросіб, діяльність яких підпаде під дію посилених обмежувальних заходів. Прогнозований обсяг коштів, необхідний для реалізації цієї програми – близько 1,5 млрд грн.

Зазначається, що метою розроблення законопроекту є забезпечення надання соціальної підтримки застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період дії посилених обмежувальних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Законопроектом передбачається внести зміни до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо передбачення можливості спрямування коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками на заходи з надання:



одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів;



одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників;



одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб.



Нагадаємо, наприкінці листопада Президент Володимир Зеленський анонсував 8 тис. грн допомоги ФОПам та працівникам, які втратили роботу через карантин, запроваджений через коронавірус.