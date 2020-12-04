ВР підтримала зміни до бюджету для виділення 8 тис. грн ФОПам і підтримки бізнесу

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський законопроект №4431 щодо внесення змін до Держбюджету на 2020 рік для виділення коштів на фонд боротьби з коронавірусом, зокрема і для підтримки бізнесу на карантині. Відповідне рішення підтримали 304 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Також нардепи проголосували за негайне підписання спікером парламенту цього законопроекту. Таке рішення підтримав 301 нардеп.

“Ми пропонуємо розширити перелік видатків, на які можна направляти кошти з відповідного фонду: перше – на надання одноразової матеріальної допомоги фізичним особам - підприємцям та найманим працівникам, які можуть втратити доходи у разі посилення обмежень для сфери діяльності. Мова йде про одноразову матеріальну допомогу 8 тис. грн, прогнозований обсяг коштів, необхідний для реалізації цієї програми – близько 10 млрд грн. Друге – кошти з фонду боротьби з коронавірусом і його наслідками зможуть спрямовуватись на надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників”, - сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, представляючи законопроект.

З його слів, прогнозований обсяг коштів, необхідний для реалізації цієї програми – близько 2 млрд грн.

Прем’єр зазначив, що ще одним напрямком, на який пропонується направити кошти з фонду – це надання одноразової компенсації в сумі сплаченого єдиного внеску юросіб, діяльність яких підпаде під дію посилених обмежувальних заходів. Прогнозований обсяг коштів, необхідний для реалізації цієї програми – близько 1,5 млрд грн.

Зазначається, що метою розроблення законопроекту є забезпечення надання соціальної підтримки застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період дії посилених обмежувальних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Законопроектом передбачається внести зміни до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо передбачення можливості спрямування коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками на заходи з надання:

  • одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів;
  • одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників;
  • одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб.

Нагадаємо, наприкінці листопада Президент Володимир Зеленський анонсував 8 тис. грн допомоги ФОПам та працівникам, які втратили роботу через карантин, запроваджений через коронавірус.

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