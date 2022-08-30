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ВР у першому читанні підтримала законопроект про медіа

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект №2693-д про медіа. Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

ВР у першому читанні підтримала законопроект про медіа

Цитата

"Рада проголосувала у першому читанні законопроект про медіа. За - 233 депутати", - повідомив Гончаренко.

Деталі

За словами нардепа, метою законопроекту є "створення єдиної, впорядкованої та взаємоузгодженої системи правових норм, спрямованих на регулювання правовідносин у сфері медіа, виконання Україною зобов'язань перед європейськими партнерами та імплементація норм європейського законодавства у національне законодавство України".

"Але до документу є дуже багато питань. Імплементуючи одні норми, автори ігнорують інші. До другого читання необхідно врахувати поправки, які зберігають захист українського культурного простору", - додав Гончаренко.

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що навіть після доопрацювання до законопроекту про медіа залишається низка зауважень.

"Зокрема, він не враховує значну частину зауважень ОБСЄ, не надає гарантій незалежності і політичної нейтральності членів Нацради та перетворює її на орган державної безпеки в інформаційній сфері. Це суперечить визначенню Нацради як незалежного регулятора. У законопроекті також міститься лазівка для утворення монополій у сфері медіа", - повідомив Разумков.

Доповнення

Раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомляла, що нову редакцію законопроекту про медіа скерують на оцінку до Європейської комісії.

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