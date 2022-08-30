ВР в первом чтении поддержала законопроект о медиа

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"Рада проголосовала в первом чтении законопроект о медиа. За - 233 депутата", - сообщил Гончаренко.

Детали

По словам нардепа, целью законопроекта является "создание единой, упорядоченной и взаимосогласованной системы правовых норм, направленных на регулирование правоотношений в сфере медиа, исполнение Украиной обязательств перед европейскими партнерами и имплементация норм европейского законодательства в национальное законодательство Украины".

"Но к документу очень много вопросов. Имплементируя одни нормы, авторы игнорируют другие. Ко второму чтению необходимо учесть поправки, которые сохраняют защиту украинского культурного пространства", - добавил Гончаренко.

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что даже после доработки к законопроекту о медиа остается ряд замечаний.

"В частности, он не учитывает значительную часть замечаний ОБСЕ, не предоставляет гарантий независимости и политической нейтральности членов Нацсовета и превращает его в орган государственной безопасности в информационной сфере. Это противоречит определению Нацсовета как независимого регулятора. В законопроекте также содержится лазейка для образования монополий в сфере медиа", - сообщил Разумков.

Дополнение

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что новую редакцию законопроекта о медиа направят на оценку Европейской комиссии.