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ВР підтримала перегляд підстав для створення військово-цивільних адміністрацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №3913 про внесення змін до законодавства щодо створення військово-цивільний адміністрацій. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

ВР підтримала перегляд підстав для створення військово-цивільних адміністрацій

Законопроект має на меті визначення підстав утворення військово-цивільних адміністрацій об’єднаних територіальних громад. Зокрема у ЗУ “Про військово-цивільні адміністрації” у статті 3 передбачається доповнити частину другу новим реченням такого змісту: “Військово-цивільні адміністрації об’єднаних територіальних громад згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України територіями територіальних громад можуть бути утворені у разі встановлення Центральною виборчою комісією неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на окремих територіях”.

На думку ініціаторів законопроекту, його ухвалення дозволить створити умови для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації.

Як повідомляв УНН раніше, комітет рекомендував Раді ухвалити за основу та скоротити строки підготовки до другого читання законопроекту №3913 щодо утворення військово-цивільний адміністрацій.

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