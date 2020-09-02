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ВР поддержала пересмотр оснований для создания военно-гражданских администраций

Киев • УНН

 • 12651 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3913 о внесении изменений в законодательство по созданию военно-гражданский администраций. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

ВР поддержала пересмотр оснований для создания военно-гражданских администраций

Законопроект имеет целью определение оснований образования военно-гражданских администраций объединенных территориальных общин. В частности, в ЗУ "О военно-гражданских администрациях" в статье 3 предполагается дополнить часть вторую новым предложением следующего содержания: "Военно-гражданские администрации объединенных территориальных общин согласно утвержденным Кабинетом Министров Украины территориям территориальных общин могут быть образованы в случае установления Центральной избирательной комиссией невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях".

По мнению инициаторов законопроекта, его принятие позволит создать условия для обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал УНН ранее, комитет рекомендовал Раде принять за основу и сократить сроки подготовки ко второму чтению законопроекта №3913 о создании военно-гражданских администраций.

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