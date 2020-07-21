ВР не змогла призначити представників до комісії з відбору кандидата на посаду голови Нацагентства з розшуку активів

Так, парламентарі пропонували до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів:

- Берзіна Павла – завідуючого кафедрою кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- Шевчук Людмилу – безробітну;

- Іваненка Михайла - адвоката.

Додамо, що голова Нацагентства призначається Кабміном за поданням Прем’єр-міністра України, який вносить для призначення на посаду кандидата, відібраного за результатами конкурсного відбору. Відбір кандидата на голову Нацагентства з розшуку активів здійснює конкурсна комісія, члени якої не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет. До складу комісії входять особи визначені ВРУ, Офісом Генпрокурора, НАБУ, Мін’юстом та Мінфіном.

Нагадаємо, ВРУ ухвалила за основу законопроект №3304 щодо вдосконалення правового врегулювання відносин, що виникають у зв’язку із представництвом та захистом прав та інтересів України за кордоном у спорах щодо активів.



