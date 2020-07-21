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ВР не смогла назначить представителей в комиссию по отбору кандидата на должность председателя Нацагентства по розыску активов

ВР не смогла назначить представителей в комиссию по отбору кандидата на должность председателя Нацагентства по розыску активов

Киев  •  УНН

 • 9802 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии не поддержала проект постановления об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (№3773). За проект постановления проголосовали 116 нардепов, чего не хватило для принятия решения, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии предлагали в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений:

— Берзина Павла — заведующего кафедрой уголовного права и криминологии юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

— Шевчук Людмилу — безработную;

— Иваненко Михаила — адвоката.

Добавим, что председатель Нацагентства назначается Кабмином по представлению Премьер-министра Украины, который вносит для назначения на должность кандидата, отобранного по результатам конкурсного отбора. Отбор кандидата на главу Нацагентства по розыску активов осуществляет конкурсная комиссия, члены которой не являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, имеют безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет. В состав комиссии входят лица определены ВРУ, Офисом генпрокурора, НАБУ, Минюстом и Минфином.

Напомним, ВРУ приняла за основу законопроект № 3304 об усовершенствовании правового регулирования отношений, возникающих в связи с представительством и защитой прав и интересов Украины за рубежом в спорах относительно активов.

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