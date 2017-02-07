ВР не розглядатиме цього тижня законопроект про реформування КСУ - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада не розглядатиме на цьому тижні законопроект про реформування Конституційного суду України, оскільки серед депутатів немає консенсусу щодо документу. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
“Ще ми не маємо консенсусу навколо цього законопроекту”, — заявив О.Гончаренко.
Він зазначив, що законопроект щодо реформування Конституційного суду України планувався до розгляду парламентом у четвер.
“Наскільки я знаю, його не буде на розгляді ВР на цьому тижні”, — сказав О.Гончаренко.
Як повідомляв УНН, голова Верховної Ради Андрій Парубій розповів про основні блоки питань, які парламент розгляне на поточному пленарному тижні.