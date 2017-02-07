ВР не будет рассматривать на этой неделе законопроект о реформировании КСУ - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада не будет рассматривать на этой неделе законопроект о реформировании Конституционного суда Украины, поскольку среди депутатов нет консенсуса по документу. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Еще мы не имеем консенсуса вокруг этого законопроекта", - заявил А.Гончаренко.
Он отметил, что законопроект о реформировании Конституционного суда Украины планировался к рассмотрению парламентом в четверг.
"Насколько я знаю, он не будет на рассмотрении ВР на этой неделе", - сказал А.Гончаренко.
Как сообщал УНН, спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал об основных блоках вопросов, которые парламент рассмотрит на текущей пленарной неделе.