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ВР не будет рассматривать на этой неделе законопроект о реформировании КСУ - нардеп

Киев • УНН

 • 9598 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада не будет рассматривать на этой неделе законопроект о реформировании Конституционного суда Украины, поскольку среди депутатов нет консенсуса по документу. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

ВР не будет рассматривать на этой неделе законопроект о реформировании КСУ - нардеп

"Еще мы не имеем консенсуса вокруг этого законопроекта", - заявил А.Гончаренко.

Он отметил, что законопроект о реформировании Конституционного суда Украины планировался к рассмотрению парламентом в четверг.

"Насколько я знаю, он не будет на рассмотрении ВР на этой неделе", - сказал А.Гончаренко.

Как сообщал УНН, спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал об основных блоках вопросов, которые парламент рассмотрит на текущей пленарной неделе.

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