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ВР на позачерговому засіданні голосуватиме за правки до закону про гральний бізнес - нардеп

ВР на позачерговому засіданні голосуватиме за правки до закону про гральний бізнес - нардеп

Київ • УНН

 • 12282 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні 21 липня планує проголосувати за виправлення закону про легалізацію грального бізнесу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає УНН.

“Ну що, думали вже історія грального законопроекту завершена? А ні. Під час розгляду насправді було збито правки щодо Комісії і вийшла “юридична невизначеність”. Тому буде ще два етапи голосування за цей закон. Перший: за постанову про блокування голосування. Другий: згідно 131 ст. Регламенту за “усунення неузгодженостей та неточностей у прийнятому законі”. Це фактично голосування за правки в закон”, - написав Ярослав Железняк.

Він зазначив, що якщо проголосує понад 226 депутатів - то закон виправлять.

“Якщо ні, то тоді Голова ВРУ має його підписати в такому вигляді як є і потім буде вето Президента. Обидва голосування будуть на позачерговому засіданні у вівторок 21 липня. Ось такий “нефартовий” законопроект вийшов”, - додав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, голова ВР України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання у вівторок позачергової сесії.

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