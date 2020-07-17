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ВР на внеочередном заседании будет голосовать за поправки в закон об игорном бизнесе - нардеп

ВР на внеочередном заседании будет голосовать за поправки в закон об игорном бизнесе - нардеп

Киев  •  УНН

 • 12274 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании 21 июля планирует проголосовать за исправление закона о легализации игорного бизнеса. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает УНН.

"Ну что, думали уже история игорного законопроекта завершена? А нет. При рассмотрении самом деле были сбиты правки по Комиссии и вышла "юридическая неопределенность". Поэтому будет еще два этапа голосования за этот закон. Первый: за постановление о блокировании голосования. Второе: согласно 131 ст. Регламента за "устранение шероховатостей и неточностей в принятом законе". Это фактически голосование за поправки в закон", - написал Ярослав Железняк.

Он отметил, что если проголосует более 226 депутатов - это закон исправят.

"Если нет, то тогда Председатель ВР должен его подписать в таком виде как есть и потом будет вето Президента. Оба голосования будут на внеочередном заседании во вторник 21 июля. Вот такой "нефартовый" законопроект вышел", - добавил Ярослав Железняк.

Напомним, председатель ВР Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве во вторник внеочередной сессии.

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