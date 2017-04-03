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ВР має якнайшвидше ухвалити законопроект про статус зниклих безвісти - І.Геращенко

ВР має якнайшвидше ухвалити законопроект про статус зниклих безвісти - І.Геращенко

Київ • УНН

 • 11223 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Верховна Рада України має якнайшвидше ухвалити законопроект про правовий статус зниклих безвісти. Про це сказав перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко під час Погоджувальної ради, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.

“Звертаюсь до керівника профільного Комітету з прав людини зробити висновки до законопроекту № 5435 "Про правовий статус осіб зниклих безвісти“. І зробити це якнайшвидше. Для нас важливо, аби сесійна зала розглянула і прийняла цей законопроект найближчим часом. Адже цей документ має узгодити національне законодавство з нормами Ради Європи”, — наголосила І.Геращенко.

Вона також висловила сподівання, що на наступному тижні буде поставлений на голосування законопроект № 5574 “Про попереднє ув’язнення”, який унормовує українське законодавство і, зокрема, доступ Міжнародного Комітету Червоного Хреста до українських в’язниць і пенітенціарної системи з міжнародними практиками.

Нагадаємо, І.Геращенко повідомила, що зниклими безвісти залишаються 418 українців.

Українські Національні Новини

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