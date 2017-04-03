ВР должна как можно скорее принять законопроект о статусе пропавших без вести - И.Геращенко

"Обращаюсь к руководителю профильного Комитета по правам человека сделать выводы законопроекту № 5435 "О правовом статусе лиц пропавших без вести". И сделать это как можно быстрее. Для нас важно, чтобы сессионная зала рассмотрела и приняла этот законопроект в ближайшее время. Ведь этот документ должен согласовать национальное законодательство с нормами Совета Европы ", - отметила И. Геращенко.

Она также выразила надежду, что на следующей неделе будет поставлен на голосование законопроект № 5574 "О предварительном заключении", который нормирует украинское законодательство и, в частности, доступ Международного Комитета Красного Креста в украинских тюрем и пенитенциарной системы с международными практиками.

Напомним, И.Геращенко сообщила, что пропавшими без вести остаются 418 Украинская .