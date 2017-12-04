ВР хоче позбавити зерновиків експортного ПДВ

Згідно пояснювальної записки, до 2017 року в країні діяв спецрежим оподаткування агропромислового комплеку, проте на вимогу міжнародних кредиторів він був скасований. Це призвело до негативної динаміки практично у всіх галузях сільського господарства, окрім рослинницва, адже вони забезпечені відшкодуванням ПДВ.

“Поряд зі скасуванням спецрежиму, відбулось значне збільшення собівартості продукції ( тваринництва — ред..), оскільки виросла ціна на зерно, а це комбікорми, які в структурі собівартості складають близько 60%.

Більше того, за умов дії спеціального режиму ПДВ, частка продукції рослинництва складала до 75%, а за умов одночасного відшкодування ПДВ при експорті — це створювало додаткове навантаження на державний бюджет”, — йдеться у документі.

Автори ініціативи наводять дані офіційної статистики, яка свідчить про багатомільярдні видатки з бюджету на відшкодування ПДВ експортерам.

“Якщо говорити про бюджетне відшкодування при експорті, то фінансування з Державного бюджету вартісно не обмежується.

Згідно прогнозних показників, що спираються на офіційну статистику 11-ти місяців 2017 року, за результатами поточного року буде відшкодовано з Державного бюджету експортерам майже 100 млрд грн, з них до 50% — це продукція сільського господарства, переважна частка якої є продуктами рослинного походження (до 40 млрд. грн.).

Варто враховувати, що більшість агропідприємств експортують продукти рослинного походження, що є сировиною й не потребують додаткових витрат на переробку. Враховуючи позитивну динаміку міжнародних аграрних ринків та низьку додану вартість деяких продуктів рослинного походження (пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза), які складають до 60% аграрного експорту, підтримка експортерів даної продукції створює додаткове навантаження на Державний бюджет України. Тому, є виправданим на 2018 рік скасувати бюджетне відшкодування на операції з вивезення товарів у митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 згідно з УКТ ЗЕД”, — йдеться у законопроекті.

Метою законопроекту є підтримка внутрішнього споживчого ринку шляхом відновлення на один календарний рік дії спеціального режиму ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників у редакції, що діяла до 31 грудня 2015 року, забезпечення стабільності цін та збалансованості Державного бюджету в 2018 році шляхом тимчасової відміни бюджетного відшкодування при експорті продуктів рослинного походження.

“Прийняття даного проекту Закону дозволить залучити до Державного бюджету України в 2018 році близько 30-35 млрд грн, з урахуванням коефіцієнта інфляції... Та забезпечити стабільність цін на внутрішньому ринку й стимулювати розвиток тих галузей сільського господарства, що виробляють продукцію з високою доданою вартістю”, — йдеться у документі.

Нагадаємо, найбільшим отримувачем відшкодування ПДВ в АПК став агрохолдинг “Кернел”, співвласником якого є народний депутат, колишній голова податкового Комітету ВР Віталій Хомутиннік. Цього року компанія отримала 8,5 млрд грн відшкодування ПДВ, маючи чистий прибуток на рівні 176 млн дол, або близько 5 млрд грн.

ЗМІ вказують, що “секрет” успіху компанії “Кернел” може пояснюватися законодавчою нормою про два податкові реєстри ПДВ, ініційованою Хомутинніком в 2015 році — в рік придбання ним акцій “Кернел”, що на думку Transparency International може кваліфікуватися як конфлікт інтересів з усіма подальшими санкціями.

Загалом, за оцінками експертів, відшкодування ПДВ в Україні є прерогативою великого бізнесу, тому дискримінує інших учасників ринку, створюючи дисбаланс в суспільстві.