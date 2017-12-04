ВР хоче позбавити зерновиків експортного ПДВ

ukru
Ексклюзив
08:19 • 42911 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 38066 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 65865 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 103023 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 84974 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 271797 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 251448 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 395706 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 259491 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 370541 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
48 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 107281 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 107010 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

04:30 • 75890 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 88577 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 93700 перегляди
Публікації
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 102990 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 93700 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 189969 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 271777 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 395698 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 116014 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 106766 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 138311 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 155203 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 159977 перегляди
Актуальне
ВР хоче позбавити зерновиків експортного ПДВ

ВР хоче позбавити зерновиків експортного ПДВ

Київ • УНН

 • 13614 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Народні депутати Верховної Ради України пропонують забезпечити стабільність і збалансованість Держбюджету – 2018 року шляхом тимчасової відміни бюджетного відшкодування при експорті зерна, передає УНН з посиланням на відповідний законопроект №7351

Згідно пояснювальної записки, до 2017 року в країні діяв спецрежим оподаткування агропромислового комплеку, проте на вимогу міжнародних кредиторів він був скасований. Це призвело до негативної динаміки практично у всіх галузях сільського господарства, окрім рослинницва, адже вони забезпечені відшкодуванням ПДВ.

“Поряд зі скасуванням спецрежиму, відбулось значне збільшення собівартості продукції ( тваринництва — ред..), оскільки виросла ціна на зерно, а це комбікорми, які в структурі собівартості складають близько 60%.

Більше того, за умов дії спеціального режиму ПДВ, частка продукції рослинництва складала до 75%, а за умов одночасного відшкодування ПДВ при експорті — це створювало додаткове навантаження на державний бюджет”, — йдеться у документі.

Автори ініціативи наводять дані офіційної статистики, яка свідчить про багатомільярдні видатки з бюджету на відшкодування ПДВ експортерам.

“Якщо говорити про бюджетне відшкодування при експорті, то фінансування з Державного бюджету вартісно не обмежується.

Згідно прогнозних показників, що спираються на офіційну статистику 11-ти місяців 2017 року, за результатами поточного року буде відшкодовано з Державного бюджету експортерам майже 100 млрд грн, з них до 50% — це продукція сільського господарства, переважна частка якої є продуктами рослинного походження (до 40 млрд. грн.).

Варто враховувати, що більшість агропідприємств експортують продукти рослинного походження, що є сировиною й не потребують додаткових витрат на переробку. Враховуючи позитивну динаміку міжнародних аграрних ринків та низьку додану вартість деяких продуктів рослинного походження (пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза), які складають до 60% аграрного експорту, підтримка експортерів даної продукції створює додаткове навантаження на Державний бюджет України. Тому, є виправданим на 2018 рік скасувати бюджетне відшкодування на операції з вивезення товарів у митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 згідно з УКТ ЗЕД”, — йдеться у законопроекті.

Метою законопроекту є підтримка внутрішнього споживчого ринку шляхом відновлення на один календарний рік дії спеціального режиму ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників у редакції, що діяла до 31 грудня 2015 року, забезпечення стабільності цін та збалансованості Державного бюджету в 2018 році шляхом тимчасової відміни бюджетного відшкодування при експорті продуктів рослинного походження.

“Прийняття даного проекту Закону дозволить залучити до Державного бюджету України в 2018 році близько 30-35 млрд грн, з урахуванням коефіцієнта інфляції... Та забезпечити стабільність цін на внутрішньому ринку й стимулювати розвиток тих галузей сільського господарства, що виробляють продукцію з високою доданою вартістю”, — йдеться у документі.

Нагадаємо, найбільшим отримувачем відшкодування ПДВ в АПК став агрохолдинг “Кернел”, співвласником якого є народний депутат, колишній голова податкового Комітету ВР Віталій Хомутиннік. Цього року компанія отримала 8,5 млрд грн відшкодування ПДВ, маючи чистий прибуток на рівні 176 млн дол, або близько 5 млрд грн.

ЗМІ вказують, що “секрет” успіху компанії “Кернел” може пояснюватися законодавчою нормою про два податкові реєстри ПДВ, ініційованою Хомутинніком в 2015 році — в рік придбання ним акцій “Кернел”, що на думку Transparency International може кваліфікуватися як конфлікт інтересів з усіма подальшими санкціями.

Загалом, за оцінками експертів, відшкодування ПДВ в Україні є прерогативою великого бізнесу, тому дискримінує інших учасників ринку, створюючи дисбаланс в суспільстві. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.79
Bitcoin
$87,436.90
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,074.86
Ethereum
$2,024.54