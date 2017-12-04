ВР хочет лишить зерновиков экспортного НДС

Согласно пояснительной записке, до 2017 года в стране действовал спецрежим налогообложения агропромышленного комплекте, однако по требованию международных кредиторов он был отменен. Это привело к негативной динамике практически во всех отраслях сельского хозяйства, кроме рослинницва, ведь они обеспечены возмещением НДС.

"Наряду с отменой спецрежима, произошло значительное увеличение себестоимости продукции (животноводства - ред.), поскольку выросла цена на зерно, а это комбикорма, которые в структуре себестоимости составляют около 60%.

Более того, в условиях действия специального режима НДС, доля продукции растениеводства составила 75%, а в условиях одновременного возмещения НДС при экспорте - это создавало дополнительную нагрузку на государственный бюджет", - говорится в документе.

Авторы инициативы приводят данные официальной статистики, которая свидетельствует о многомиллиардных расходы из бюджета на возмещение НДС экспортерам.

"Если говорить о бюджетном возмещении при экспорте, то финансирование из Государственного бюджета стоимостно не ограничивается.

Согласно прогнозных показателей, опирающихся на официальную статистику 11-ти месяцев 2017 года, по результатам текущего года будет возмещено из бюджета экспортерам почти 100 млрд грн, из них до 50% - это продукция сельского хозяйства, подавляющая часть которой являются продуктами растительного происхождения (40 млрд. грн.).

Следует учитывать, что большинство агропредприятий экспортируют продукты растительного происхождения, является сырьем и не требуют дополнительных затрат на переработку. Учитывая положительную динамику международных аграрных рынков и низкую добавленную стоимость некоторых продуктов растительного происхождения (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза), которые составляют до 60% аграрного экспорта, поддержка экспортеров данной продукции создает дополнительную нагрузку на Государственный бюджет Украины. Поэтому, оправдано на 2018 отменить бюджетное возмещение на операции по вывозу товаров в таможенном режиме экспорта зерновых культур товарных позиций 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 согласно УКТ ВЭД", - говорится в законопроекте.

Целью законопроекта является поддержка внутреннего потребительского рынка путем восстановления на один календарный год действия специального режима НДС для сельскохозяйственных товаропроизводителей в редакции, действовавшей до 31 декабря 2015 года, обеспечение стабильности цен и сбалансированности государственного бюджета в 2018 году путем временной отмены бюджетного возмещения при экспорте продуктов растительного происхождения.

"Принятие данного проекта закона позволит привлечь в государственный бюджет Украины в 2018 году около 30-35 млрд грн, с учетом коэффициента инфляции ... Но обеспечить стабильность цен на внутреннем рынке и стимулировать развитие тех отраслей сельского хозяйства, производящие продукцию с высокой добавленной стоимости", - говорится в документе.

Напомним, крупнейшим получателем возмещения НДС в АПК стал агрохолдинг "Кернел", совладельцем которого является народный депутат, бывший председатель налогового комитета ВР Виталий Хомутынник. В этом году компания получила 8,5 млрд грн возмещения НДС, имея чистую прибыль на уровне 176 млн долл, или около 5 млрд грн.

СМИ указывают, что "секрет" успеха компании "Кернел" может объясняться законодательной нормой о двух налоговые реестры НДС, инициированной Хомутынником в 2015 году - в год приобретения им акций "Кернел", по мнению Transparency International может квалифицироваться как конфликт интересов со всеми вытекающими санкциями.

В целом, по оценкам экспертов, возмещения НДС в Украине является прерогативой крупного бизнеса, так дискриминирует других участников рынка, создавая дисбаланс в обществе.