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ВР через карантин перенесла низку парламентських слухань

ВР через карантин перенесла низку парламентських слухань

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили проект постанови щодо перенесення дат запланованих парламентських слухань через карантин. Відповідне рішення підтримали 318 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, проект постанови №4302 передбачає на період карантину зміну дат наступних парламентських слухань:

1) "Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" (18 березня 2020 року);
2) "Захист інвестицій у житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів" (8 квітня 2020 року);
3) "Кібербезпека, критична інфраструктура, електронні комунікації в Україні: стан, проблеми, шляхи їх вирішення" (15 квітня 2020 року);
4) "Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної захищеності постраждалих осіб та актуальні завдання подолання наслідків" (18 травня 2020 року);
5) "Мандруй Україною: стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні" (10 листопада 2020 року);
6) "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини" (11 листопада 2020 року);
7) "На шляху до справедливого судочинства в Україні" (18 листопада 2020 року);
8) "Свобода слова чи свобода брехні: факти чи фейки" (9 грудня 2020 року).

Як повідомляв УНН раніше, народні депутати підтримали у цілому проект постанови про проведення 18 листопада парламентських слухань на тему: "На шляху до справедливого судочинства в Україні".

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