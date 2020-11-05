ВР через карантин перенесла низку парламентських слухань

Так, проект постанови №4302 передбачає на період карантину зміну дат наступних парламентських слухань:

1) "Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" (18 березня 2020 року);

2) "Захист інвестицій у житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів" (8 квітня 2020 року);

3) "Кібербезпека, критична інфраструктура, електронні комунікації в Україні: стан, проблеми, шляхи їх вирішення" (15 квітня 2020 року);

4) "Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної захищеності постраждалих осіб та актуальні завдання подолання наслідків" (18 травня 2020 року);

5) "Мандруй Україною: стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні" (10 листопада 2020 року);

6) "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини" (11 листопада 2020 року);

7) "На шляху до справедливого судочинства в Україні" (18 листопада 2020 року);

8) "Свобода слова чи свобода брехні: факти чи фейки" (9 грудня 2020 року).

Як повідомляв УНН раніше, народні депутати підтримали у цілому проект постанови про проведення 18 листопада парламентських слухань на тему: "На шляху до справедливого судочинства в Україні".