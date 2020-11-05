ВР из-за карантина перенесла ряд парламентских слушаний
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии приняли проект постановления о переносе дат запланированных парламентских слушаний из-за карантина. Соответствующее решение поддержали 318 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, проект постановления №4302 предусматривает на период карантина изменение дат следующих парламентских слушаний:
1) "Стратегия деоккупации и реинтеграции в Украине временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя" (18 марта 2020 года);
2) "Защита инвестиций в жилую недвижимость и пути решения проблем пострадавших инвесторов" (8 апреля 2020 года);
3) "Кибербезопасность, критическая инфраструктура, электронные коммуникации в Украине: состояние, проблемы, пути их решения" (15 апреля 2020 года);
4) "Чернобыльская катастрофа. Состояние социальной защищенности пострадавших и актуальные задачи преодоления последствий" (18 мая 2020 года);
5) "Путешествуй Украиной: состояние, проблемы и перспективы развития туризма в Украине" (10 ноября 2020 года);
6) "Проблемы выполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека" (11 ноября 2020 года);
7) "На пути к справедливому судопроизводству в Украине" (18 ноября 2020 года);
8) "Свобода слова или свобода лжи: факты или фейки" (9 декабря 2020 года).
Как сообщал УНН ранее, народные депутаты поддержали в целом проект постановления о проведении 18 ноября парламентских слушаний на тему: "На пути к справедливому судопроизводству в Украине".