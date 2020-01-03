Впродовж листопада кредиторам збанкрутілих банків відшкодували 1,3 млрд грн – ФГВФО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У листопаді 2019 року кредитори неплатоспроможних банків отримали понад 1,3 млрд грн. Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.
"У листопаді 2019 року на погашення вимог кредиторів неплатоспроможних банків було спрямовано 1 336,35 млн грн, в тому числі 2,95 млн грн погашено кредиторам 2 черги, 256,74 млн грн – 3 черги, 34,66 млн грн – 4 черги, 982,37 млн грн – 7 черги, 13,44 млн грн – 9 черги, 46,19 млн грн – 10 черги", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів із загальної суми коштів було спрямовано 982,13 млн грн. Всі кошти направлені на погашення вимог НБУ.
Вказано, що позачергові виплати НБУ здійснили такі банки: АТ "Дельта Банк" - 972,20 млн грн, ПАТ "КБ "Надра" - 9,14 млн грн, АТ "Родовід Банк" - 790 тис. грн.
Загалом протягом січня-листопада 2019 року кредиторам погашено вимог на суму 3 145,80 млн грн.
"На 1 грудня 2019 року Фондом гарантування вкладів під час здійснення процедури виведення з ринку неплатоспроможних банків до правоохоронних органів спрямовано 5692 заяв про вчинення кримінальних правопорушень на загальну суму збитків понад 374 925,87 млн грн", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, суд підтвердив неплатоспроможність банку "Михайлівський".