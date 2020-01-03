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В течение ноября кредиторам обанкротившихся банков возместили 1,3 млн грн - ФГВФЛ

Киев  •  УНН

 • 11772 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В ноябре 2019 кредиторы неплатежеспособных банков получили более 1,3 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.

"В ноябре 2019 года на погашение требований кредиторов неплатежеспособных банков было направлено 1 336,350 млн грн, в том числе 2,95 млн грн погашено кредиторам 2 очереди, 256,74 млн грн - 3 очереди, 34,66 млн грн - 4 очереди, 982,37 млн грн - 7 очереди, 13,44 млн грн - 9 очереди, 46,19 млн грн - 10 очереди", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов с общей суммы средств было направлено 982,13 млн грн. Все средства направлены на погашение требований НБУ.

Указано, что внеочередные выплаты НБУ осуществили следующие банки: АО "Дельта Банк" - 972,20 млн грн, ПАО "КБ "Надра" - 9,14 млн грн, АО "Родовид Банк"- 790 тыс. грн.

Всего в течение января-ноября 2019 года кредиторам погашено требований на сумму 3 145,80 млн грн.

"На 1 декабря 2019 года Фондом гарантирования вкладов при осуществлении процедуры вывода с рынка неплатежеспособных банков в правоохранительные органы направлено 5692 заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму убытков более 374 925,87 млн грн", - добавили в пресс-службе.

Напомним, суд подтвердил неплатежеспособность банка "Михайловский".

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