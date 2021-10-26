Вперше за кілька років у Єгипті скасують надзвичайний стан

Деталі

Єгипет запровадив надзвичайний стан у квітні 2017 року після смертельних вибухів церков і з тих пір регулярно його продовжував з інтервалом в три місяці, незважаючи на покращення ситуації з безпекою.

“Єгипет став оазисом безпеки і стабільності в регіоні”, — написав Сісі у Facebook. Тому було прийнято рішення вперше за багато років скасувати продовження надзвичайного стану в усіх районах країни.

Доповнення

Надзвичайний стан надав владі широкі повноваження проводити арешти та боротися з тими, кого вони називають ворогами держави.

Це було застосовано під час продовження боротьби з політичним інакомисленням під час правління Сісі, яке охопило ліберальних, а також ісламістських критиків протягом останніх кількох років.

Нагадаємо

Громадян України закликали утриматись від будь-яких поїздок до Республіки Судан до стабілізації безпекової ситуації в країні.