Вперше за кілька років у Єгипті скасують надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Надзвичайний стан у Єгипті буде скасовано вперше за багато років, заявив у понеділок президент Абдель Фаттах ас-Сісі. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Єгипет запровадив надзвичайний стан у квітні 2017 року після смертельних вибухів церков і з тих пір регулярно його продовжував з інтервалом в три місяці, незважаючи на покращення ситуації з безпекою.
“Єгипет став оазисом безпеки і стабільності в регіоні”, — написав Сісі у Facebook. Тому було прийнято рішення вперше за багато років скасувати продовження надзвичайного стану в усіх районах країни.
Доповнення
Надзвичайний стан надав владі широкі повноваження проводити арешти та боротися з тими, кого вони називають ворогами держави.
Це було застосовано під час продовження боротьби з політичним інакомисленням під час правління Сісі, яке охопило ліберальних, а також ісламістських критиків протягом останніх кількох років.
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