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Впервые через несколько лет в Египте отменят чрезвычайное положение

Киев • УНН

 • 16499 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Чрезвычайное положение в Египте будет отменено впервые за многие годы, заявил в понедельник президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Впервые через несколько лет в Египте отменят чрезвычайное положение

Детали

Египет ввел чрезвычайное положение в апреле 2017 года после смертельных взрывов церквей и с тех пор регулярно продолжал его с интервалом в три месяца, несмотря на улучшение ситуации с безопасностью.

“Египет стал оазисом безопасности и стабильности в регионе”, — написал Сиси в Facebook. Поэтому было принято решение впервые за многие годы отменить продление чрезвычайного положения во всех районах страны.

Дополнение

Чрезвычайное положение предоставило властям широкие полномочия проводить аресты и сражаться с теми, кого они называют врагами государства.

Это было применено при продолжении борьбы с политическим инакомыслием во время правления Сиси, охватившего либеральных, а также исламистских критиков за последние несколько лет.

Напомним

Граждан Украины призвали воздержаться от каких-либо поездок в Республику Судан до стабилизации ситуации безопасности в стране.

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