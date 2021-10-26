Впервые через несколько лет в Египте отменят чрезвычайное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Чрезвычайное положение в Египте будет отменено впервые за многие годы, заявил в понедельник президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Египет ввел чрезвычайное положение в апреле 2017 года после смертельных взрывов церквей и с тех пор регулярно продолжал его с интервалом в три месяца, несмотря на улучшение ситуации с безопасностью.
“Египет стал оазисом безопасности и стабильности в регионе”, — написал Сиси в Facebook. Поэтому было принято решение впервые за многие годы отменить продление чрезвычайного положения во всех районах страны.
Дополнение
Чрезвычайное положение предоставило властям широкие полномочия проводить аресты и сражаться с теми, кого они называют врагами государства.
Это было применено при продолжении борьбы с политическим инакомыслием во время правления Сиси, охватившего либеральных, а также исламистских критиков за последние несколько лет.
Напомним
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