Українців закликали утриматись від будь-яких поїздок до Республіки Судан

Цитата

“У зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Республіці Судан, зокрема у м. Хартум, наполегливо рекомендуємо громадянам України утриматись від будь-яких поїздок до Республіки Судан до стабілізації безпекової ситуації в цій країні”, — йдеться в рекомендаціях.

Деталі

У посольстві закликали тих громадян, які наразі перебувають на території Судану, виявляти підвищену пильність та обачність, по можливості, не полишати своїх помешкань, чітко виконувати всі законні вимоги і рекомендації сил безпеки та місцевої влади, утриматись від відвідування громадських заходів, місць масового скупчення людей, не брати участь у демонстраціях, акціях протесту тощо та не вчиняти будь-яких інших дій, що можуть становити загрозу вашому здоров’ю та безпеці.

У разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендовано невідкладно звертатися до Посольства України в Арабській Республіці Єгипет (телефон “гарячої лінії”: +20 100 00 396 48, електронна адреса: [email protected]), Почесного консульства України у м. Хартум (телефони: +249 155184588; +249 155184885; +249 154939087, електронна адреса: [email protected]) або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57, електронна адреса: [email protected].

Контекст

За минулі вихідні щонайменше 30 людей загинули і понад 100 отримали поранення в результаті запеклих боїв в Сомалі між національною армією і її колишнім союзником ASWJ — групою середніх суфійських мусульман, яка виконувала ключову роль в боротьбі проти пов’язаного з “Аль-Каїдою” повстанського руху “Аль-Шабааб”.

Напруженість між збройним угрупованням і федеральною владою наростала роками. ASWJ звинувачує федеральний уряд в недостатніх діях для боротьби з “Аль-Шабааб”, в той час як федеральний уряд звинувачує ASWJ в діях без його дозволу.

Напруга досягла апогею на початку цього місяця, коли федеральні сили почали те, що вони назвали “превентивним нападом” на ASWJ. ASWJ відбив напад і захопив Гурісіл, жителі якого вітали групу.

Напередодні стало відомо про те, що четверо міністрів, а також чиновники високого рангу з штату Хартум заарештовані в Судані. За даними ЗМІ, військові оточили будинок прем’єр-міністра Судану Абдалли Хамдука. Він поміщений під домашній арешт.

Кореспондент Al-Arabiya назвав ці дії переворотом проти правлячого уряду і додав, що сьогодні очікується заява, яку зробить президент Суверенної ради Абдель Фаттах аль-Бурхан з поясненням того, що відбувається в країні.