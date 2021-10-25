Украинцев призвали воздержаться от любых поездок в Республику Судан

Цитата

“В связи с обострением ситуации с безопасностью в Республике Судан, в частности в г. Хартум, настоятельно рекомендуем гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Республику Судан к стабилизации ситуации безопасности в этой стране”, — говорится в рекомендациях.

Детали

В посольстве призвали тех граждан, которые сейчас находятся на территории Судана, проявлять повышенную бдительность и осмотрительность, по возможности, не оставлять своих помещений, четко выполнять все законные требования и рекомендации сил безопасности и местной власти, воздержаться от посещения общественных мероприятий, мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, акциях протеста и т.д. и не совершать каких-либо других действий, которые могут представлять угрозу вашему здоровью и безопасности.

В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Арабской Республике Египет (телефон “горячей линии”: +20 100 00 396 48, электронный адрес: emb_eg@mfa. gov.ua), Почетного консульства Украины в г. Хартум (телефоны: +249 155184588; +249 155184885; +249 154939087, электронный адрес: [email protected]) или на круглосуточную “горячую линию” МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, электронный адрес: [email protected].

Контекст

За минувшие выходные меньшей мере 30 человек погибли и более 100 получили ранения в результате ожесточенных боев в Сомали между национальной армией и ее бывшим союзником ASWJ — группой средних суфийских мусульман, которая выполняла ключевую роль в борьбе против связанной с “Аль-Каидой” повстанческого движения “Аль-Шабааб”.

Напряженность между вооруженным группировкам и федеральной властью нарастала годами. ASWJ обвиняет федеральное правительство в недостаточных действиях для борьбы с “Аль-Шабааб”, в то время как федеральное правительство обвиняет ASWJ в действиях без его разрешения.

Напряжение достигло апогея в начале этого месяца, когда федеральные силы начали то, что они назвали “превентивной нападением” на ASWJ. ASWJ отразил нападение и захватил Гурисил, жители которого приветствовали группу.

Накануне стало известно о том, что четверо министров, а также чиновники высокого ранга из штата Хартум арестованы в Судане. По данным СМИ, военные окружили дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука. Он помещен под домашний арест.

Корреспондент Al-Arabiya назвал эти действия переворотом против правящего правительства и добавил, что сегодня ожидается заявление, которое сделает президент Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан с объяснением того, что происходит в стране.