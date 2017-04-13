Вперше за 19 років український океанічний флот отримав прибуток
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Вперше за 19 років комерційні судна Держрибагентства дали прибуток, який склав 23 мільйона гривень. Про це повідомив Міністр Тарас Кутовий під час звіту роботи Мінагрополітики за минулий рік, у рамках засідання Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
Тарас Кутовий повідомив, що у рамках такої роботи реформовано органи рибоохорони. “У прийнятому бюджеті на 2017 рік передбачено додаткове фінансування у розмірі 40 млн грн на рибний патруль. Це найбільша сума, виділена в рамках держбюджету за останні 10 років для оснащення органів рибоохорони”, — наголосив Тарас Кутовий.
Новий рибний патруль вже працює у 6 областях (Київська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Дніпропетровська). Планується запуск ще у 15 областях. Для київського рибного патруля придбано 24 швидкісних човна та 13 автомобілів за кошти з державного бюджету на агропромисловий комплекс. На оснащення “пілотного” Київського рибного патруля було виділено 15 млн грн. Внаслідок ефективного контролю з боку рибоохоронного патруля розпочалася детінізація промислового вилову — +40% за підсумками 9 місяців роботи патруля.
Довідка УНН: Українським компаніям зараз належать 11 океанічних суден. Промисел ведеться у Новій Зеландії, Намібії, Мавританії, Антарктиці, Чилі й Аргентині. Чотири судна належать державі: "Професор Михайло Александров", "Капітан Русак" і судна "Олексій Слободчиков", "Іван Голубець".