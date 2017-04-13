Впервые за 19 лет украинский океанический флот получил прибыль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Впервые за 19 лет украинский коммерческие суда Госрыбагентства дали прибыль, которая составила 23 млн гривен. Об этом сообщил Министр Тарас Кутовой во время отчета работы Минагрополитики за прошлый год, в рамках заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
Тарас Кутовой сообщил, что в рамках работы министерства реформирована органы рыбоохраны. "В принятом бюджете на 2017 год предусмотрено дополнительное финансирование в размере 40 млн грн на рыбный патруль. Это самая большая сумма, выделенная в рамках госбюджета за последние 10 лет для оснащения органов рыбоохраны", - отметил Тарас Кутовой.
Новый рыбный патруль уже работает в 6 областях (Киевская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Днепропетровская). Планируется запуск еще в 15 областях. Для киевского рыбного патруля приобретено 24 скоростных лодки и 13 автомобилей на средства из государственного бюджета на агропромышленный комплекс. На оснащение "пилотного" Киевского рыбного патруля было выделено 15 млн грн. Вследствие эффективного контроля со стороны рыбоохранного патруля началась детенизация промышленного вылова - + 40% по итогам 9 месяцев работы патруля.
Справка: Украинский компаниям сейчас принадлежат 11 океанических судов. Промысел ведется в Новой Зеландии, Намибии, Мавритании, Антарктике, Чили и Аргентине. Четыре судна принадлежат государству: "Профессор Михаил Александров", "Капитан Русак" и судна "Алексей Слободчиков", "Иван Голубец".