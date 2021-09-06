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Вперше за 15 років: у Києві відбулися стартові поєдинки основної сітки тенісного “Челенджеру”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. П’ятьма поєдинками був даний старт основній сітці турніру категорії АТР “Челенджер” — “Kyiv Open”, що проходить на території столиці України, передає кореспондент УНН.

Деталі

Спочатку на корт вийшов третій сіяний француз Кентел Галі (183 у світі) проти португальця Нуно Боргеса (283 в АТР). Француз зазнав поразки у двох сетах — 3:6, 5:7.

За свого співвітчизника в іншому поєдинку помстився Трістан Ламазін посіяний під 8-м номером. Він обіграв японця Каіті Утіду — 7:6 (6), 6:2. Примітно, що японець лідирував на тай-брейку з рахунком 6:3, але не зумів реалізувати три сетболи.

Українець Олексій Крутих, якому організатори надали “вайлд кард” в основу київського “Челенджеру”, став першим представником України, який пройшов до другого раунду домашніх змагань. У трьох сетах він обіграв американця Ніка Чапеля (352 в АТР) — 6:3, 3:6, 6:1.

В інших матчах бразилець Пучінеллі де Алмейда виграв у чеха Врбенскі — 6:3, 6:2, а американець Стефан Козлов поступився італійцю Франко Агамеоне — 4:6, 5:7.

Кваліфікаційні змагання:

Наш Георгій Кравченко подолав кваліфікацію. У фіналі відбору він виявився сильнішим за лідера посіву Дениса Євсеєва з Казахстану. Впевнено виграв перший сет — 6:3, повів у другому — 3:1, а тоді суперник припинив боротьбу через травму.

Натомість Даниїл Калєніченко не зміг пройти в основу “Kyiv Open”. У фіналі кваліфікації він поступився Івану Гахову з Росії — 4:6, 2:6. Олександр Брайнін зазнав поразки у фіналі кваліфікації від американця Алекса Рибакова — (3:6, 4:6), а Владислав Орлов провів напружений матч у фіналі кваліфікації, проте його суперник Клеман Табур виявися сильнішим — 6:1, 1:6, 6:3.

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