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Впервые за 15 лет: в Киеве состоялись стартовые поединки основной сетки теннисного "Челленджера"

Впервые за 15 лет: в Киеве состоялись стартовые поединки основной сетки теннисного "Челленджера"

Киев  •  УНН

 • 15514 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Пятью поединками был дан старт основной сетке турнира категории АТР “Челленджер” — “Kyiv Open”, который проходит на территории столицы Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Сначала на корт вышел третий сеяный француз Кентел Гали (183 в мире) против португальца Нуно Борхеса (283 в АТР). Француз потерпел поражение в двух сетах — 3: 6, 5: 7.

Своего соотечественника в другом поединке отомстил Тристан Ламазин посеянный под 8-м номером. Он обыграл японца Каит Утида — 7: 6 (6), 6: 2. Примечательно, что японец лидировал на тай-брейке со счетом 6: 3, но не сумел реализовать три сетбола.

Украинец Алексей Крутых, которому организаторы предоставили “вайлд кард” в основу киевского “Челленджер”, стал первым представителем Украины, который прошел во второй раунд домашних соревнований. В трех сетах он обыграл американца Ника цапель (352 в АТР) — 6: 3, 3: 6, 6: 1.

В других матчах бразилец Пучинелли де Алмейда выиграл у чеха Врбенски — 6: 3, 6: 2, а американец Стефан Козлов уступил итальянцу Франко Агамеоне — 4: 6, 5: 7.

Квалификационные соревнования:

Наш Георгий Кравченко преодолел квалификацию. В финале отбора он оказался сильнее лидера посева Дениса Евсеева из Казахстана. Уверенно выиграл первый сет — 6: 3, повел во втором — 3: 1, а тогда соперник прекратил борьбу из-за травмы.

Зато Даниил Калениченко не смог пройти в основу “Kyiv Open”. В финале квалификации он уступил Ивану Гахов из России — 4: 6, 2: 6. Александр Брайнин потерпел поражение в финале квалификации от американца Алекса Рыбакова — (3: 6, 4: 6), а Владислав Орлов провел напряженный матч в финале квалификации, однако его соперник Клеман Табур оказался сильнее — 6: 1, 1: 6, 6: 3.

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