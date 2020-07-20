Вперше з 1956 року: "France Football" відмінив вручення "Золотого м'яча"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Видання "France Football" на своєму сайті оголосило про рішення не вручати "Золотий м'яч" за підсумками 2020 року, передає УНН.
“Вперше в своїй історії, яка почалася в 1956 році, престижний приз не буде вручений в 2020 році через відсутність справедливих умов”, — сказано на сайті видання.
Причиною такого рішення стала пандемія коронавірусу.
Відзначимо, що без володаря також залишаться інші призи, серед яких нагороди найкращому воротареві, найкращому молодому гравцеві і кращій футболістці.
Нагадаємо, що в 2019 році французьке видання вшосте вручило приз Ліонелю Мессі.