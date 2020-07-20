Впервые с 1956 года: “France Football” отменил вручения “Золотого мяча”

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 7999 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 21223 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105259 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114625 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119240 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117873 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144478 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104652 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102900 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Издание “France Football” на своем сайте объявило о решении не вручать “Золотой мяч” по итогам 2020 года, передает УНН. 

“Впервые в своей истории, которая началась в 1956 году, престижный приз не будет вручен в 2020 году из-за отсутствия справедливых условий”, — говорится на сайте издания.

Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.

Отметим, что без обладателя также останутся другие призы, среди которых награды лучшему вратарю, лучшему молодому игроку и лучшей футболистке.

Напомним, что в 2019 году французское издание шестой вручило приз Лионелю Месси.

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