Впервые с 1956 года: “France Football” отменил вручения “Золотого мяча”
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Издание “France Football” на своем сайте объявило о решении не вручать “Золотой мяч” по итогам 2020 года, передает УНН.
“Впервые в своей истории, которая началась в 1956 году, престижный приз не будет вручен в 2020 году из-за отсутствия справедливых условий”, — говорится на сайте издания.
Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.
Отметим, что без обладателя также останутся другие призы, среди которых награды лучшему вратарю, лучшему молодому игроку и лучшей футболистке.
Напомним, что в 2019 году французское издание шестой вручило приз Лионелю Месси.