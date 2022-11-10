Вперше в історії НОК: Жан Беленюк викликав Вадима Гутцайта на публічні дебати

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Беленюк заявив, що зі сторони чинного міністра лунало багато закидів щодо несистемних підходів команди Беленюка, отож для того, аби розставити всі крапки над “і”, він вирішив викликати Гутцайта на публічну дискусію.

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“Я особисто хочу викликати Вадима Марковича на публічні дебати, аби він продемонстрував свою програму та подискутував з приводу нашої.

Я пропоную це зробити на Олімпійській базі “Конча-Заспа” у неділю, 13 листопада. Вадим Маркович, запрошую, подискутуємо. Можемо обрати зал боротьби, фехтування або просто приміщення, де буде комфортно спілкуватися. Також запрошую всіх ЗМІ і прошу допомогти донести цю інформацію до пана міністра, щоб він не казав, що не знав цього”, – заявив Беленюк.

Додамо

Вибори нового Президента Національного Олімпійського комітету відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують четверо кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійські чемпіони Жан Беленюк, Олена Білосюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Останні 17 років НОК очолював Сергій Бубка, який цьогоріч відмовився від участі у виборах.