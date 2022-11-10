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Впервые в истории НОК: Жан Беленюк вызвал Вадима Гутцайта на публичные дебаты

Впервые в истории НОК: Жан Беленюк вызвал Вадима Гутцайта на публичные дебаты

Киев • УНН

 • 599814 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кандидат на пост Президента Национального Олимпийского комитета, народный депутат Украины, олимпийский чемпион Жан Беленюк вызвал на публичные дебаты министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, который тоже претендует на кресло руководителя НОКа. Об этом Беленюк заявил во время презентации своей предвыборной программы, передает УНН.

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Детали

Беленюк заявил, что со стороны действующего министра звучало много упреков в несистемных подходах команды Беленюка, поэтому для того, чтобы расставить все точки над “и”, он решил вызвать Гутцайта на публичную дискуссию.

Цитата

“Я лично хочу вызвать Вадима Марковича на публичные дебаты, чтобы он продемонстрировал свою программу и подискутировал по поводу нашей.

Я предлагаю это сделать на Олимпийской базе “Конча-Заспа” в воскресенье, 13 ноября. Вадим Маркович, приглашаю, подискутируем. Мы можем выбрать зал борьбы, фехтование или просто помещение, где будет комфортно общаться. Также приглашаю всех СМИ и прошу помочь донести эту информацию до господина министра, чтобы он не говорил, что не знал этого”, – заявил Беленюк.

Добавим

Выборы нового Президента Национального Олимпийского комитета состоятся 17 ноября во время XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. На эту должность претендуют четыре кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийские чемпионы Жан Беленюк, Елена Белосюк и директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Последние 17 лет НОК возглавлял Сергей Бубка, который в этом году отказался от участия в выборах.

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