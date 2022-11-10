Впервые в истории НОК: Жан Беленюк вызвал Вадима Гутцайта на публичные дебаты

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Детали

Беленюк заявил, что со стороны действующего министра звучало много упреков в несистемных подходах команды Беленюка, поэтому для того, чтобы расставить все точки над “и”, он решил вызвать Гутцайта на публичную дискуссию.

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“Я лично хочу вызвать Вадима Марковича на публичные дебаты, чтобы он продемонстрировал свою программу и подискутировал по поводу нашей.

Я предлагаю это сделать на Олимпийской базе “Конча-Заспа” в воскресенье, 13 ноября. Вадим Маркович, приглашаю, подискутируем. Мы можем выбрать зал борьбы, фехтование или просто помещение, где будет комфортно общаться. Также приглашаю всех СМИ и прошу помочь донести эту информацию до господина министра, чтобы он не говорил, что не знал этого”, – заявил Беленюк.

Добавим

Выборы нового Президента Национального Олимпийского комитета состоятся 17 ноября во время XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. На эту должность претендуют четыре кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийские чемпионы Жан Беленюк, Елена Белосюк и директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Последние 17 лет НОК возглавлял Сергей Бубка, который в этом году отказался от участия в выборах.