Вперше в історії Maybelline чоловік став обличчям рекламної кампанії

Менні Гутьєррес почав вести свій канал на YouTube в 2014 році і сьогодні у нього більше двох мільйонів шанувальників. Він вважає, що чоловіки теж можуть користуватися косметикою нарівні з жінками та у своїх відео навчає наносити дуже сміливий макіяж.

На своїй сторінці в Instagram Гутьєррес написав, що дуже радий цій новині. Рік тому в інтерв’ю Marie Claire він розповів, що зацікавився косметикою ще в дитинстві, коли побачив косметику своєї матері.

“Я хотів грати з підводкою для очей, в той час як інші хлопчики грали в солдатиків,” — розповів він журналістам.