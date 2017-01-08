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Вперше в історії Maybelline чоловік став обличчям рекламної кампанії

Київ • УНН

 • 9419 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Менні Гутьєррес — перший в історії марки Maybelline чоловік, який став обличчям рекламної кампанії. Як повідомляє видання The Guardian, б’юті-блогер представить нову туш Maybelline The Colossal Big Shot, передає УНН.

Менні Гутьєррес почав вести свій канал на YouTube в 2014 році і сьогодні у нього більше двох мільйонів шанувальників. Він вважає, що чоловіки теж можуть користуватися косметикою нарівні з жінками та у своїх відео навчає наносити дуже сміливий макіяж.

На своїй сторінці в Instagram Гутьєррес написав, що дуже радий цій новині. Рік тому в інтерв’ю Marie Claire він розповів, що зацікавився косметикою ще в дитинстві, коли побачив косметику своєї матері.

“Я хотів грати з підводкою для очей, в той час як інші хлопчики грали в солдатиків,” — розповів він журналістам.

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