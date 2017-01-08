Впервые в истории Maybelline мужчина стал лицом рекламной кампании
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Мэнни Гутьеррес - первый в истории марки Maybelline мужчина, который стал лицом рекламной кампании. Как сообщает издание The Guardian, бьюти-блогер представит новую тушь Maybelline The Colossal Big Shot, передает УНН.
Мэнни Гутьеррес начал вести свой канал на YouTube в 2014 году и сегодня у него более двух миллионов поклонников. Он считает, что мужчины тоже могут пользоваться косметикой наравне с женщинами и в своих видео учит наносить очень смелый макияж.
На своей странице в Instagram Гутьеррес написал, что очень рад этой новости. Год назад в интервью Marie Claire он рассказал, что заинтересовался косметикой еще в детстве, когда увидел косметику своей матери.
"Я хотел играть с подводкой для глаз, в то время как другие мальчики играли в солдатиков", - рассказал он журналистам.