Вперше в історії країни: парламент Пакистану відправив прем'єра у відставку, оголосивши недовіру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Парламент Пакистану 9 квітня оголосив вотум недовіри прем'єр-міністру Імрану Хану, відправивши його у відставку після 3,5 років перебування на посаді глави уряду. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
69-річний Хан був прем'єр-міністром Пакистану з 2018 року.
Як зазначається, він обіцяв перемогти корупцію і вивести свою країну з економічної кризи, проте тепер багато місцевих жителів вважають, що ці обіцянки він не виконав.
Оголошенню недовіри передувало 13-годинне засідання з неодноразовими перервами, пов'язаними з тривалими виступами членів партії Хана, які розповідали про нібито існування змови США з метою повалити главу уряду Пакистану.
В неділю вночі спікер нижньої палати парламенту Аяз Садик оголосив, що опозиційні партії змогли отримати 174 голоси в палаті з 342 членів на підтримку вотуму недовіри, що склало більшість.
"Отже, пропозиція проти прем'єр-міністра Імрана Хана була схвалена", - заявив Садик під звук оплесків у залі засідання.
Як очікується, пакистанський парламент збереться в понеділок, 11 квітня, щоб обрати нового прем'єра.
Фаворит на посаду наступного глави уряду 70-річний Шехбаз Шаріф назвав відставку Хана шансом для нового початку.
Додамо
В Пакистані з моменту здобуття незалежності від Великої Британії в 1947 році жоден прем'єр-міністр не завершив свій повний термін. Хан, який прийшов до влади за підтримки військових, став першим, хто був відсторонений від посади в результаті вотуму недовіри.
Доповнення
Хан підтримував тісні зв’язки з російським керівництвом та був у росії в день вторгнення рф в Україну 24 лютого.