Вперше в історії Volkswagen може закрити заводи у Німеччині - Bloomberg
Київ • УНН
Volkswagen розглядає безпрецедентне закриття заводів у Німеччині через фінансові проблеми. Компанія планує звільнити до 110 тис. співробітників і має дефіцит у 5 млрд євро через перехід на електромобілі та уповільнення споживчих витрат.
Німецька компанія Volkswagen вперше за 87 років своєї історії оголосила про намір закрити заводи у Німеччині та скоротити персонал. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Volkswagen AG розглядає безпрецедентне закриття заводів у Німеччині, встановлюючи протистояння з потужними профспілками, оскільки найважливіша галузь країни бореться за своє майбутнє,
Зазначається, що потенційні заходи із закриття потужностей також включають спробу припинити тридцятилітню угоду компанії з працівниками щодо збереження робочих місць.
Основною ціллю Volkswagen є його бренд легкових автомобілів, чиї прибутки стрімко скорочуються на тлі переходу на електромобілі та уповільнення споживчих витрат,
Як заявив гендиректор корпорації Олівер Блюме, Німеччина як місце ведення бізнесу все більше відстає з точки зору конкурентоспроможності. Керівництво має намір звільнити до 110 тис. співробітників у найближчі роки. Загалом у компанії працюють 673 тис. осіб. Закриття заводів стане першим за 87 років.У компанії на сьогодні дефіцит на 5 млрд євро.
Економічна ситуація знову погіршала. Німеччина ще більше відстає з погляду конкурентоспроможності,
Нагадаємо
Китайський Xpeng і німецький Volkswagen об'єднуються для розробки нової архітектури електромобілів. Проєкт передбачає створення спільних майстерень у Гуанчжоу і Хефеї для роботи інженерів обох компаній.