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Вперше в історії Volkswagen може закрити заводи у Німеччині - Bloomberg

Київ • УНН

 • 13184 перегляди

Volkswagen розглядає безпрецедентне закриття заводів у Німеччині через фінансові проблеми. Компанія планує звільнити до 110 тис. співробітників і має дефіцит у 5 млрд євро через перехід на електромобілі та уповільнення споживчих витрат.

Німецька компанія Volkswagen вперше за 87 років своєї історії оголосила про намір закрити заводи у Німеччині та скоротити персонал. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Volkswagen AG розглядає безпрецедентне закриття заводів у Німеччині, встановлюючи протистояння з потужними профспілками, оскільки найважливіша галузь країни бореться за своє майбутнє,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потенційні заходи із закриття потужностей також включають спробу припинити тридцятилітню угоду компанії з працівниками щодо збереження робочих місць.

Основною ціллю Volkswagen є його бренд легкових автомобілів, чиї прибутки стрімко скорочуються на тлі переходу на електромобілі та уповільнення споживчих витрат,

– зазначає видання.

Як заявив гендиректор корпорації Олівер Блюме, Німеччина як місце ведення бізнесу все більше відстає з точки зору конкурентоспроможності. Керівництво має намір звільнити до 110 тис. співробітників у найближчі роки. Загалом у компанії працюють 673 тис. осіб. Закриття заводів стане першим за 87 років.У компанії на сьогодні дефіцит на 5 млрд євро.

Економічна ситуація знову погіршала. Німеччина ще більше відстає з погляду конкурентоспроможності,

- пояснив Блюме.

Нагадаємо

Китайський Xpeng і німецький Volkswagen об'єднуються для розробки нової архітектури електромобілів. Проєкт передбачає створення спільних майстерень у Гуанчжоу і Хефеї для роботи інженерів обох компаній.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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