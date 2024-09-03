Впервые в истории Volkswagen может закрыть заводы в Германии - Bloomberg
Киев • УНН
Volkswagen рассматривает беспрецедентное закрытие заводов в Германии из-за финансовых проблем. Компания планирует уволить до 110 тыс. сотрудников и имеет дефицит в 5 млрд евро из-за перехода на электромобили и замедления потребительских расходов.
Немецкая компания Volkswagen впервые за 87 лет своей истории объявила о намерении закрыть заводы в Германии и сократить персонал. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Volkswagen AG рассматривает беспрецедентное закрытие заводов в Германии, устанавливая противостояние с мощными профсоюзами, поскольку важнейшая отрасль страны борется за свое будущее,
Отмечается, что потенциальные меры по закрытию мощностей также включают попытку прекратить тридцатилетнее соглашение компании с работниками по сохранению рабочих мест.
Основной целью Volkswagen является его бренд легковых автомобилей, чьи доходы стремительно сокращаются на фоне перехода на электромобили и замедления потребительских расходов,
Как заявил гендиректор корпорации Оливер Блюме, Германия как место ведения бизнеса все больше отстает с точки зрения конкурентоспособности. Руководство намерено уволить до 110 тыс. сотрудников в ближайшие годы. Всего в компании работают 673 тыс. человек. Закрытие заводов станет первым за 87 лет, у компании на сегодня дефицит на 5 млрд евро.
Экономическая ситуация снова ухудшилась. Германия еще больше отстает с точки зрения конкурентоспособности,
Напомним
Китайский Xpeng и немецкий Volkswagen объединяются для разработки новой архитектуры электромобилей. Проект предусматривает создание совместных мастерских в Гуанчжоу и Хэфэфее для работы инженеров обеих компаний.