Впервые в истории Volkswagen может закрыть заводы в Германии - Bloomberg

Немецкая компания Volkswagen впервые за 87 лет своей истории объявила о намерении закрыть заводы в Германии и сократить персонал. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Volkswagen AG рассматривает беспрецедентное закрытие заводов в Германии, устанавливая противостояние с мощными профсоюзами, поскольку важнейшая отрасль страны борется за свое будущее, - говорится в сообщении.

Отмечается, что потенциальные меры по закрытию мощностей также включают попытку прекратить тридцатилетнее соглашение компании с работниками по сохранению рабочих мест.

Основной целью Volkswagen является его бренд легковых автомобилей, чьи доходы стремительно сокращаются на фоне перехода на электромобили и замедления потребительских расходов, - отмечает издание.

Как заявил гендиректор корпорации Оливер Блюме, Германия как место ведения бизнеса все больше отстает с точки зрения конкурентоспособности. Руководство намерено уволить до 110 тыс. сотрудников в ближайшие годы. Всего в компании работают 673 тыс. человек. Закрытие заводов станет первым за 87 лет, у компании на сегодня дефицит на 5 млрд евро.

Экономическая ситуация снова ухудшилась. Германия еще больше отстает с точки зрения конкурентоспособности, - объяснил Блюме.

Напомним

Китайский Xpeng и немецкий Volkswagen объединяются для разработки новой архитектуры электромобилей. Проект предусматривает создание совместных мастерских в Гуанчжоу и Хэфэфее для работы инженеров обеих компаний.