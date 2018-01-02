Вперше у повоєнній Європі дві країни здійснили обмін територіями

КИЇВ. 2 січня. УНН. Бельгія та Нідерланди обмінялися територіями на Новий рік. За умовою нової прикордонної угоди, Нідерланди отримали два півострови розміром як 23 футбольних поля. Це перший випадок у повоєнній Європі, коли про зміну кордону домовилися мирно. Підставою для коригування території стала річка Маас, яка тече між двома крайніми містами обох країн, передає УНН з посиланням на DW.