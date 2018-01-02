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Вперше у повоєнній Європі дві країни здійснили обмін територіями

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Бельгія та Нідерланди обмінялися територіями на Новий рік. За умовою нової прикордонної угоди, Нідерланди отримали два півострови розміром як 23 футбольних поля. Це перший випадок у повоєнній Європі, коли про зміну кордону домовилися мирно. Підставою для коригування території стала річка Маас, яка тече між двома крайніми містами обох країн, передає УНН з посиланням на DW.

Вперше у повоєнній Європі дві країни здійснили обмін територіями

У свою чергу, Бельгія отримала площу розміром, як чотири футбольні поля.

Приводом для такої зміни стала зміна течії річки Маас у 1980 році, що зробила бельгійський острів півостровом, сполученим з Нідерландами. Натомість, нідерландський острів навпаки: фізично приєднався до Бельгії.

Для місцевих жителів це не створювало проблем, але дуже ускладнювало дії правоохоронців.

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Думки про можливий обмін з’явились після того, як близько чотирьох років тому пара, прогулюючись одним з півострів, знайшла безголове тіло.

Вони повідомили про це голландським правоохоронцям, проте поліція Нідерландів не змогла провести розслідування, оскільки тіло був знайдено на території Бельгії.

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З іншого боку, бельгійській владі важко було потрапити на місце злочину. Бельгійська поліція не має права перетинати Нідерланди без спеціального дозволу, тому їм доводилося їхати на човні.

Проте на цьому проблеми не закінчились. Півострів не мав відповідної зони стикування для своїх човнів.

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“Тому нам довелося йти туди на човні з усім необхідним обладнанням — прокурору, судмедексперту, судовій лабораторії — нам довелося йти пішки по воді”, — прокоментував розслідування коміссар поліції в регіоні Нижньої Маас Жан-Франсуа Дюшнес.

Бельгійська та голландська влада підписали угоду в листопаді минулого року, через 170 років після того, як кордони країн були узгоджені в 1843 році.

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