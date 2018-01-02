Впервые в послевоенной Европе две страны осуществили обмен территориями

КИЕВ. 2 января. УНН. Бельгия и Нидерланды обменялись территориями на Новый год. По условию нового пограничного соглашения, Нидерланды получили два полуострова размером как 23 футбольных поля. Это первый случай в послевоенной Европе, когда об изменении границы договорились мирно. Основанием для корректировки территории стала река Маас, которая протекает между двумя крайними городами двух стран, передает УНН со ссылкой на DW.