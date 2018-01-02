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Впервые в послевоенной Европе две страны осуществили обмен территориями

Киев • УНН

 • 12593 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Бельгия и Нидерланды обменялись территориями на Новый год. По условию нового пограничного соглашения, Нидерланды получили два полуострова размером как 23 футбольных поля. Это первый случай в послевоенной Европе, когда об изменении границы договорились мирно. Основанием для корректировки территории стала река Маас, которая протекает между двумя крайними городами двух стран, передает УНН со ссылкой на DW.

Впервые в послевоенной Европе две страны осуществили обмен территориями

В свою очередь, Бельгия получила площадь размером с четыре футбольных поля.

Поводом для такого изменения стало изменение течения реки Маас в 1980 году, что сделало бельгийский остров полуостровом, соединенным с Нидерландами. Зато, нидерландский остров наоборот: физически присоединился к Бельгии.

Для местных жителей это не создавало проблем, но очень затрудняло действия правоохранителей.

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Мысли о возможном обмене появились после того, как около четырех лет назад пара, прогуливаясь одним из полуостровов, нашла обезглавленное тело.

Они сообщили об этом голландским правоохранителям, однако полиция Нидерландов не смогла провести расследование, поскольку тело был найдено на территории Бельгии.

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С другой стороны, бельгийской власти трудно было попасть на место преступления. Бельгийская полиция не имеет права пересекать Нидерланды без специального разрешения, поэтому им приходилось ехать на лодке.

Однако на этом проблемы не закончились. Полуостров не имел соответствующей зоны стыковки для своих лодок.

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"Поэтому нам пришлось идти туда на лодке со всем необходимым оборудованием - прокурору, судмедэксперту, судебной лаборатории - нам пришлось идти пешком по воде", - прокомментировал расследование Комиссар полиции в регионе Нижней Маас Жан-Франсуа Дюшнес.

Бельгийская и голландская власть подписали соглашение в ноябре прошлого года, через 170 лет после того, как границы стран были согласованы в 1843 году.

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