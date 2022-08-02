Возили крадене українське зерно з Криму: суд арештував чотири судна

Цитата

«За клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя суд наклав арешти на 4 судна, що порушили порядок в’їзду та виїзду з окупованого півострову. Судна заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова, приймаючі участь у незаконній схемі перевезення окупантами українського зерна до третіх країн, таким чином були знаряддям вчинення злочинів», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За процесуального керівництва прокуратури автономії здійснюється розслідування за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

Встановлено, що судна «Матрос Позинич», «Михаил Ненашев», «Матрос Кошка» під прапором рф, а також сирійське судно здійснюють систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту. Таким чином Кримський півострів використовується рф як «сіра зона» для перевезення зерна, яким вони незаконно заволоділи.

Доповнення

3 липня турецька митниця затримала російське вантажне судно з зерном, яке рф намагається незаконно вивести з України.