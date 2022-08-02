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Возили крадене українське зерно з Криму: суд арештував чотири судна

Возили крадене українське зерно з Криму: суд арештував чотири судна

Київ • УНН

 • 220433 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Суд арештував чотири судна, що порушили порядок в’їзду та виїзду з окупованого Криму. Вони перевозили викрадене зерно з України. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України, інформує УНН.

Цитата

«За клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя суд наклав арешти на 4 судна, що порушили порядок в’їзду та виїзду з окупованого півострову. Судна заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова, приймаючі участь у незаконній схемі перевезення окупантами українського зерна до третіх країн, таким чином були знаряддям вчинення злочинів», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За процесуального керівництва прокуратури автономії здійснюється розслідування за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

Встановлено, що судна «Матрос Позинич», «Михаил Ненашев», «Матрос Кошка» під прапором рф, а також сирійське судно здійснюють систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту. Таким чином Кримський півострів використовується рф як «сіра зона» для перевезення зерна, яким вони незаконно заволоділи.

Доповнення 

3 липня турецька митниця затримала російське вантажне судно з зерном, яке рф намагається незаконно вивести з України.

Українські Національні Новини

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