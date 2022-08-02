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Возили краденое украинское зерно из Крыма: суд арестовал четыре судна

Возили краденое украинское зерно из Крыма: суд арестовал четыре судна

Киев • УНН

 • 220427 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Суд арестовал четыре судна, нарушивших порядок въезда и выезде из оккупированного Крыма. Они перевозили украденное зерно из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, информирует УНН.

Цитата

«По ходатайствам прокуратуры АР Крым и Севастополя суд наложил аресты на 4 судна, нарушивших порядок въезда и выезда с оккупированного полуострова. Судна заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, принимая участие в незаконной схеме перевозки оккупантами украинского зерна в третьи страны, таким образом были орудием совершения преступлений», - говорится в сообщении.

Детали 

При процессуальном руководстве прокуратуры автономии осуществляется расследование по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).

Установлено, что суда «Матрос Позинич», «Михаил Ненашев», «Матрос Кошка» под флагом рф, а также сирийское судно осуществляют систематические незаконные меры к закрытому Севастопольскому морскому торговому порту. Таким образом Крымский полуостров используется рф как «серая зона» для перевозки зерна, которым они незаконно завладели.

Дополнение 

3 июля турецкая таможня задержала российское грузовое судно с зерном, которое рф пытается незаконно вывести из Украины.

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